River Plate fue superado en la fecha 12 de la Copa de la Liga de su país y dejó escapar un invicto de 9 partidos, aunque mantuvo el liderato en la competición.

Lo particular fue que el goleador del equipo, el colombiano Miguel Ángel Borja, siempre estuvo en el banco de suplentes, a pesar de que venía de hacer 2 dobletes en jornadas recientes.

El técnico Martín Demichelis optó por alinear a su amigo y excompañero en épocas de jugador Salomón Rondón, atacante venezolano que se fue en blanco, ya que el único tanto ‘millonario’ de la noche fue obra de Gonzalo ‘Pity’ Martínez.

Al respecto, en la prensa del sur del continente se dice que el entrenador no quiere al ‘cafetero’ y que por eso le hace el feo, que hay distanciamiento entre ambos y que esa relación cortada viene desde hace rato, pese a que el estratega lo niega reiteradamente.

En consecuencia, los aficionados no aguantaron la situación y explotaron en contra del timonel por tu terquedad y preferir hacerle el desplante a Borja, pues saben que con el colombiano los goles están garantizados.

Acá, algunos de los comentarios que circularon en las redes sociales después del partido:

“Falta de respeto con Borja; difícil de argumentar lo de Borja; qué pasó con Borja; en ninguna cabeza cabe que Borja no entre; no puede ser que no meta a Borja”.

No puede ser que este señor espere siempre a que nos emboquen para meter los cambios, Por otro lado no puede ser que no meta a Borja por Rondón, que en 90 minutos no hizo una bien.

Lo dije hace tiempo, FIN DE CICLO para Martín Demichelis!! pic.twitter.com/Pef9Bkrdwd

