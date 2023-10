Este jueves 19 de octubre River Plate visitó a Colón de Santa Fe por la jornada 9 de la Copa de la Liga Profesional. Para el compromiso, el técnico Martin Demichelis alineó como titular al atacante cordobés aprovechando la ausencia del venezolano Salomón Rondón, quien participó con su selección en la reciente jornada de Eliminatorias.

Aunque River Plate inició perdiendo el compromiso muy temprano (al minuto 8), encontró la igualdad rápidamente gracias al atacante colombiano.

La anotación llegó al minuto 11 del primer tiempo luego de un tiro de esquina que cobró Nacho Fernández y que logró conectar de cabeza Miguel Ángel Borja.

Pero no pasaron muchos minutos para que el ‘Millonario’ volviera a estar por debajo en el marcador, pues al minuto 26 recibieron otro gol y así se fueron al entretiempo.

La charla técnica tuvo efecto y River salió con otra cara a la segunda parte, donde a los dos minutos de haber comenzado Miguel Borja volvió a convertir, pero esta vez culminando una jugada elaborada.

Con estas dos anotaciones el colombiano llegó a 21 goles en 56 partidos disputados con River Plate y continúa como el quinto colombiano que más ha celebrado con ese club por detrás de Juan Pablo Ángel, Radafel Santos Borré, Radamel Falcao y Teófilo Gutiérrez.

“Desde que era niño soñaba con vestir la camiseta de la Selección. Son decisiones del cuerpo técnico, él sabrá por qué [no me llama]. Yo me dedico a trabajar y si se da la oportunidad de volver a la Selección y el técnico cree que le puedo ayudar ahí voy a estar a disposición”, comentó Borja al finalizar el juego sobre un posible llamado a la Selección Colombia