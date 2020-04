green

La cuarentena por la pandemia mundial de coronavirus ha sido difícil para Michael Ortega ya que la ha tenido que vivir solo y bastante lejos de su familia. Sin embargo, el volante está muy bien comunicado con sus seres queridos y está aprovechando este tiempo para pedirles consejos culinarios a su ex.

“Muy difícil estar lejos de la familia, porque me tocó solo. Cocino, llamo a la mamá de mis hijos (Laura Jaramillo) que está estudiando para ser chef, entonces le pido que me explique. He venido mejorando en esa parte”, confesó Ortega en una entrevista que tuvo en el programa ‘Lo sé todo’, del Canal 1.

El futbolista atlanticense ha sido noticia en las últimas semanas por la generosidad que ha demostrado con las familias de bajos recursos de su región. Ortega ha regalado cientos de mercados y llegó a comprar hasta un millón de pesos en empanadas para que varios de sus paisanos comieran.

Consultado por esa faceta humana que pocos conocían de él, el futbolista aseguró: “Yo dije: ‘¿Por qué no sacamos un mejor provecho?’ Entonces quise hacer retos de mercados. He llegado a tener unos 800 mercados en retos. Ahí vamos. Esta semana entregué 500 mercados en mi pueblo, Varela (Atlántico), y esto es de motivar a las personas”.

El fútbol en Chipre está detenido desde hace más de un mes por cuenta del coronavirus. Ese país tiene apenas 790 casos positivos de la enfermedad y 13 fallecidos por la misma.