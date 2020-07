green

Michael Ortega reaccionó así ante las críticas que recibió de Iván René Valenciano, que apareció en un video atacándolo por su supuesta falta de profesionalismo, por querer volver a Junior y en el que le avisa que ya no le van a pagar como antes.

“Está hablando de dinero, eso me gusta. Es más, yo le puedo pagar el doble de lo que está ganando en este momento para que maneje mi carro. Ya sabes, el doble de lo que estás ganando”, contestó Ortega.

Y agregó que no sabe el motivo por el que Valenciano, actual comentarista, se refirió así de él: “Éramos amigos y de un momento a otro salió con esto. No me ha llamado ni para pedir una disculpa”.

Finalmente, aclaró que el ‘Bombardero’ se equivocó en sus conceptos: “No sé qué le pasa conmigo, yo no le hecho nada; solo ayudarlo. No tiene soporte para decir lo que está diciendo”.

En video, las palabras de Ortega (desde el minuto 14:32):