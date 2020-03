La suma entregada por cada uno es equivalente a 4.500 millones de pesos colombianos, aproximadamente, al cambio de hoy.

El dinero de Lionel Messi fue destinado al Hospital Clinic de la ciudad de Barcelona, centro sanitario que mostró su gratitud con el jugador mediante su cuenta de Twitter, en donde escribió: “Leo Messi hace una donación para la lucha contra el coronavirus en el #CLÍNIC. Muchas gracias Leo, por tu compromiso y tu apoyo”.

Y aunque en el trino no se especificó el monto del aporte, el diario catalán Mundo Deportivo filtró la cantidad y avisó que una parte de la plata irá a otro centro médico de su país, Argentina.

Entre tanto, Josep Guardiola direccionó su ayuda a la Fundació Àngel Soler Daniel, también de Barcelona, con el objetivo de que se pueda comprar material sanitario, agregó la agencia Efe.

Leo Messi donates for the fight against #COVIDー19 at Hospital Clínic. Thank you, Leo, for your commitment and support. @idibaps #Covid19 #StayAtHome

✅https://t.co/crwjKOSBdU pic.twitter.com/e2YzkBFmJi

— Hospital CLÍNIC (@hospitalclinic) March 24, 2020