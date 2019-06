“¿Cuántas Champions ha ganado el Barcelona con el que dicen que es el mejor jugador del mundo? ¿Cuántas Champions ganó? Neymar y Messi me gustan como futbolistas individuales, no como futbolistas de equipo. Yo creo que en los juegos colectivos no hay nada más importante que el jugador de equipo”, afirmó el extécnico del conjunto catalán en una entrevista para el diario El País de España.

Con respecto al carácter y la responsabilidad que ha tenido el rosarino en los últimos fracasos del cuadro azulgrana en la UEFA Champions League, Van Gaal manifestó que todos tienen un grado de culpa, incluido él.

“¿Por qué Messi no gana la Champions desde hace cinco años? ¿Por qué? Como capitán debe preguntarse por qué el equipo no gana en Europa. El Barça tiene una plantilla maravillosa. Creo que Messi también es responsable de lo que está sucediendo en el equipo. No solo el entrenador”, aseguró el holandés.

“El Barcelona tiene una nómina de 30 jugadores y creo que Messi debe adaptarse al equipo y no al revés. Guardiola lo hizo jugar para el beneficio de este. Pero, los últimos entrenadores se han adaptado demasiado a él en lugar de proteger el espíritu de equipo y eso es lo más importante”, finalizó el experimentado estratega.