Lionel Messi es reconocido en el fútbol internacional como el mejor jugador del siglo XXI tras su impecable carrera en diversos clubes y con la Selección de Argentina.

Actualmente, Messi juega para el Inter de Miami y está en Arabia Saudita para vivir unos amistosos de pretemporada, en el torneo ‘The Last Dance’ en el cual jugará contra Al Hilal y contra Cristiano Ronaldo de Al Nassr.

La mayor rivalidad del fútbol de élite internacional entre Messi y Cristiano Ronaldo se volverá a ver el jueves 1 de febrero a la 1:00 p. m. en el Kingdom Arena en la Riyadh Season Cup.

Dado que ambos jugadores ya declararon que no volverán a jugar un mundial de la Fifa y fueron quienes ganaron premios como The Best, el Balón de Oro, entre otros de gran prestigio internacional, han dado un paso al costado para que nuevas estrellas del balón pie los reemplacen.

Así están los valores de Messi y Cristiano Ronaldo en 2024

Lionel Andrés Messi llegó al Inter de Miami en julio de 2023 después de haber jugado con Kylian Mbappé y Neymar en PSG.

A inicios de 2023 tenía un valor de mercado de 45 millones de euros, sin embargo, cuando finalizó su contrato y se unió al equipo de David Beckham su valor decreció a 35 millones de euros los cuales se mantienen a la fecha.

Su mejor cotización al mercado fue en 2018 gracias al Mundial de la FIFA de Rusia, allí pese a que Argentina no ganó, Messi tuvo una gran participación durante los octavos de final junto a Di María y otros compañeros, pero Francia los derrotó y eliminó con un 4-3.

Por otro lado, Cristiano Ronaldo tuvo una carrera destacada con el Real Madrid, desde 2009 hasta 2018. Su mayor valor al mercado fue en 2014 cuando se cotizó en 120 millones de euros tras el Mundial de Brasil ese año.

Portugal hacía parte del Grupo G y quedó eliminado ya que Alemania le ganó 1-0 a Estados Unidos, por lo que por diferencia de goles no pudieron avanzar a octavos de final; sin embargo, con el gol de Cristiano ante Ghana su valor al mercado aumentó.

Algunos años este valor disminuyó o se mantuvo igual, pero, desde que llegó a Juventus en 2018 su valor decreció hasta 45 millones de euros en 2021 que fue cuando regresó al Manchester United.

Para finales de 2022 su valor fue de 20 millones y Al Nassr lo fichó para jugar en Medio Oriente, desde allí su costo es de 15 millones de euros.

¿Quiénes son los jugadores más costosos en el fútbol internacional este 2024?

Se trata de Mbappé y Erling Haaland, de 25 y 23 años, respectivamente. Ambos tienen un costo de 180 millones de euros, e incluso se suma Jude Bellingham, volante del Real Madrid de 20 años, con ese valor de mercado neto.

Kylian Mbappé fue el mejor jugador del Mundial Rusia 2018, ganó con la Selección de Francia y en Qatar 2022 llegó a luchar la final con su excompañero del PSG, Messi.

Por otro lado, Haaland ganó la Champions League en 2023 con el Manchester City y ha anotado diversos goles de manera impecable, abriéndose paso en el fútbol de élite.

El equipo de Cristiano Ronaldo y el de Lionel Messi se enfrentarán en uno de los amistosos más destacados de 2024. Sin embargo, una lesión en el último partido del portugués haría que el partido perdiera emoción.

En el partido habría una sorpresa para Colombia, puesto que uno de los futbolistas de la plantilla del Inter de Miami podría tener minutos; Se trata del futbolista colombiano Emerson Rodríguez.

