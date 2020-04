green

Sebastián Villa se comunicó con sus compañeros poco después de que su novia, Daniela Cortés, lo acusara de maltrato físico y psicológico a través de unas fotos y videos que publicó en su cuenta de Instagram.

Según conoció el diario Olé de Argentina, el volante colombiano les juró por su mamá a los jugadores de Boca que él no le había pegado a Cortés y que aclararía esa situación ante la opinión pública.

“Lo que se dice no es así. En este tiempo no la he tocado”, escribió Villa a sus compañeros, citado por ese medio de comunicación argentino.

Villa respondió a lo dicho por su pareja denunciándola por supuestas extorsiones y agresiones. En su relato de esa situación, el exfutbolista del Tolima indicó que este lunes le pidió al también colombiano Juan Fernando Quintero que le diera posada en su hogar porque no quería seguir bajo el mismo techo con Cortés.

Boca Juniors se pronunció a través de un comunicado en el que aseguró que está a disposición de la justicia argentina y presto a colaborar en lo que se necesita, a la vez que rechazó la violencia de género.