Liverpool, segundo en la Liga Premier de Inglaterra, protagonizó el papelón de la jornada al ser ampliamente superado por el Atalanta, sexto en la Serie A de Italia.

(Vea también: Liverpool, con Luis Díaz, pasó papelón en Europa League; lo golearon y roza la eliminación)

El 0-3 tuvo como anotadores a Gianluca Scamacca, autor de un doblete en los minutos 38 y 60, y al croata Mario Pasali, que cerró la cuenta en el 83.

De esta manera, el cuadro británico, en el que el atacante colombiano Luis Díaz actuó la última media hora, quedó con un pie afuera del certamen si se tiene en cuenta la gran remontada que se tendrá que dar el jueves 18 de abril en el cotejo de vuelta para que siga en competencia.

Lo más preocupante para el Liverpool es que puede acabar la temporada con las manos vacías en los 2 campeonatos más importantes que está disputando: la Premier League y la Europa League, trofeos que el alemán, Jürgen Klopp, entrenador del equipo, quiere conquistar para cerrar con broche de oro su era en el club.

En consecuencia, los memes y las burlas no se hicieron esperar asegurando que ya no tiene validez el lema de los hinchas rojos, el que dice: “Nunca caminarás solo”. Para ello, se basaron en los muchos aficionados que abandonaron el estadio cuando la derrota ya estaba consumada y reacomodaron la frase dejándola así:

“Ahora sí caminarás solo”.

Lee También

Memes para Liverpool por derrota ante Atalanta en Liga de Europa

Acá, algunas de las publicaciones más ingeniosas:

Liverpool Anfield has fallen #LIVATA

Nunez West Ham Kudus Leverkusen Joe Gomez Atalanta pic.twitter.com/0Q0OPchsoA — KABUTEY 🇬🇭🇬🇭🇬🇭 (@Kabutey_Stan) April 11, 2024

El Liverpool se está comiendo una goleada contra el Atalanta. pic.twitter.com/hhCEGFYfaU — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) April 11, 2024

Liverpool are now walking alone 😂

The fans are already leaving #LIVATA #EuropaLeague pic.twitter.com/k1c8D7XyXC — Wisdomson 🌞 (@Wsdmsn) April 11, 2024

3-0 pierde el liverpool con atalanta(!!) pic.twitter.com/jg2v4OQ8nQ — mis lágrimas ricoteras (@ciro_cavs18) April 11, 2024

oh boy liverpool even we didn’t capitulate that bad last season… pic.twitter.com/LlVnnol03B — taiyō no kami nika 🎭 (@ns_ultra) April 11, 2024

liverpool getting cooked pic.twitter.com/RlvVcW1TES — Susie ツ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@wallysarsenal) April 11, 2024

No way Liverpool are losing 3-0 😭 pic.twitter.com/HA3hi4TtlF — Ezra (@UTDEzra_) April 11, 2024

Klopp recibiendo a Liverpool en el camerino: pic.twitter.com/ZLnTfgO0WC — Juan Sanva (@juansanvaa) April 11, 2024

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.