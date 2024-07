Portugal le dijo adiós a la Euro 24 luego de caer en la tanda de los penaltis ante la Selección de Francia, en un partido apretado que quedó empatado 0-0 en el tiempo reglamentario.

(Vea también: Francia saca a Portugal de la Eurocopa; Cristiano lo llora y Mbappé va contra España)

Los lanzamientos desde el punto blanco fueron los encargados de decidir al semifinalista, dejando como victorioso al equipo galo que anotó los 5 disparos.

En Portugal, el villano fue Joao Felix, quien estrelló su remate en el palo, provocando la eliminación del equipo luso y, de paso, la que sería la última Euro de Cristiano Ronaldo y Pepe.

Como era de esperarse, la eliminación de Portugal desató una oleada de memes y comentarios en redes sociales, con Cristiano Ronaldo como factor principal de burlas.

A continuación, algunas reacciones y memes de la eliminación de Portugal:

En lo que seguramente será su última Eurocopa, Cristiano Ronaldo quedó fuera en la tanda de penales ante Francia. Después de 120 minutos ambos equipos no se hicieron daño. pic.twitter.com/yys2cpUVmi

Cristiano Ronaldo with Joao Felix after the game pic.twitter.com/VMVFSLKXoC

— Kevin (@kevintence) July 5, 2024