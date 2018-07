De acuerdo con el medio, las partes se están acercando a un acuerdo mediante conversaciones efectuadas luego del desempeño que tuvo Yerry Mina en el Mundial de Rusia 2018, en donde marcó 3 goles de cabeza.

No obstante, el diario ‘Mundo Deportivo’ de España señaló que el Barcelona dejará ir a jugador colombiano si recibe mínimo de 30 millones de euros y tiene una opción de recompra, pues su cláusula de salida inicialmente estaba fijada en 100 millones.

Hasta el momento, aparte del Everton, los otros conjuntos que han sonado como posible destino de Mina son Fenerbache de Turquía, Borussia Dortmund de Alemania y Liverpool, también de Inglaterra.

