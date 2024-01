El atacante francés del París Saint-Germain Kylian Mbappé renunció a una parte de las primas de su contrato por valor de “varias decenas” de millones de euros, según un acuerdo cerrado con el club francés en el inicio de la temporada, indicó este jueves a la AFP una fuente que participó en la negociación.

Según esa fuente, la cifra de esas primas se eleva a entre 60 y 70 millones de euros (65,6 a 76 millones de dólares), cubriendo financieramente de alguna forma al PSG en caso de que Mbappé abandone finalmente la entidad en junio, cuando termina su contrato y tiene libertad para salir sin que medie una indemnización de traspaso.

