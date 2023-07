Max Verstappen, de Red Bull, ganó en Austria su quinto gran premio consecutivo, el séptimo esta temporada, aumentando su gran ventaja como líder del Mundial de Fórmula Uno, tras nueve carreras.

(Vea también: Freno en seco a Fórmula 1 en Colombia; habría problemas con importante aeropuerto)

Charles Leclerc (Ferrari) y Sergio Pérez (Red Bull), que remontó de la posición 15 a la tercera plaza, completaron el podio en el Red Bull Ring de Spielberg.

Verstappen, vigente doble campeón mundial, tiene una ventaja gigantesca de 81 puntos con su compañero Pérez en la general del Mundial de Fórmula 1.

El neerlandés logró su triunfo 42 en la F1 a los 25 años y se dirige sin ninguna duda hacia su tercer título mundial consecutivo.

Max Verstappen makes it FIVE wins in a row with his latest victory in Austria 🤯💪#AustrianGP #F1 https://t.co/wATK1MHXst

— Formula 1 (@F1) July 2, 2023