Matador descalificó a Carlos Antonio Vélez al ver que este criticó enérgicamente a las personas que en el último tiempo no apoyan a la Selección Colombia por considerar que los jugadores no se pronunciaron como ellos querían durante el paro nacional. “Entonces, ¿no los vamos a respaldar porque no apoyaron el paro? No sean ignorantes, hombre”, opinó el periodista este lunes, durante su programa de radio.

Vélez en ningún momento mencionó al caricaturista, aunque en una parte de su editorial dio a entender que varias de sus palabras iban dirigidas a él. “La Selección Colombia no es un emblema político, es deportivo, y le ganó a esos que escribían en sus perfiles ‘grande, Uruguay’ y ponían la cara de Cavani o la de Messi”, señaló Vélez. Esa parte de su discurso fue la que más compatible era con el comportamiento que adoptó el dibujante desde hace más de un mes, apoyando a todos los rivales del combinado nacional y poniendo como foto de perfil en sus redes imágenes de los mejores jugadores de los otros equipos.

El caricaturista le respondió a Vélez esta mañana, horas antes del duelo contra Argentina por las semifinales de la Copa América. Fiel a lo que hizo en las últimas semanas, Matador ya actualizó su foto de perfil y puso una de Lionel Messi.

El dibujante descalificó al periodista deportivo y escribió: “El VAR ha determinado que sí existió contacto y que el jugador Carlos Antonio ‘cabeza de rodilla’ Vélez, delantero del equipo ‘Gente de bien F.C.’, ha lesionado al habilidoso Matadorsinho del ‘Deportivo Primera Línea'”.

El caricaturista ha recibido numerosas críticas y burlas durante el último mes porque a la Selección no le ha ido tan mal desde que él apoya abiertamente a los rivales de la ‘tricolor’. El sábado pasado, luego de que el equipo nacional clasificara a las semifinales, Matador se resignó y aceptó que le llovieran insultos de todo lado.

Vélez no entró en la discusión con el caricaturista. Analizando lo que podría suceder esta noche en el duelo entre Colombia y Argentina, el analista opinó que los albicelestes son claros favoritos, pero que el combinado nacional tiene condiciones para competirle. “El orden y el trabajo táctico dan esperanza”, escribió en su Twitter.

A continuación, el tuit en el que Matador descalificó al periodista deportivo: