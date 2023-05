Con gol de Miguel Ángel Borja, River Plate venció por la mínima diferencia a su rival acérrimo, Boca Juniors. Su entrenador, Martín Demichelis habló maravillas sobre él.

En el ocaso del clásico entre River Plate y Boca Juniors, Borja mandó el balón al fondo de la red y puso a celebrar a todos los fanáticos del Millonarios que estaban presentes en el Monumental. Demichelis aplaudió al delantero colombiano, el cual, se está acoplando al plantel argentino.

Sobre el ingreso desde el banquillo de Borja al clásico, Demichelis contó: “Me decido por formar de otra manera, tengo tantos volantes que me dan tanto y en el equipo resignó a Borja, a Salomón Rondón o Pablo Solari de la titular. Es difícil contentarlos a todos porque tenemos un gran plantel, pero ellos trabajan con mucho respeto”.

Además, Martín agregó: “Todos nos van a dar, Lucas Beltrán, Simón y Miguel Borja nos van a dar goles importantes, les dije la semana pasada. Vi entrenar bien a Borja, divertirse, hacer goles y la verdad es que él tiene una gran jerarquía”.

Sobre la victoria de La Banda, el delantero ex Nacional manifestó: “Fue una victoria justa, si bien ellos en el primer tiempo no llegaron, en la segunda parte no tuvieron claras, nosotros tuvimos varias, los metimos en campo de ellos, y somos juntos ganadores”.

Con esta anotación, quien también portó la casaca del Palmeiras esperará mejor su rendimiento con River Plate y de paso, seguir seduciendo a su entrenador.

Santiago Mejía Álvarez

Corresponsal 10 SportsCO

En Twitter @Santiagoemea