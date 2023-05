El clásico entre River Plate y Boca Juniors quedó 1-0 a favor del elenco de la banda cruzada gracias a un gol de pena máxima del delantero colombiano Miguel Ángel Borja en el minuto 90’+3.

El ‘cafetero’, que ingresó al compromiso en el minuto 80, se convirtió de esta manera en el héroe de un clásico que terminó en medio de agarrones, pues mientras se fue a celebrar a una esquina con una camiseta que decía “la gloria es para Dios”, sus compañeros se trenzaron en una gresca con los rivales debido a diferentes provocaciones.

Al final, hubo 3 tarjetas rojas para cada bando y más de 15 minutos de adición debido al escándalo en el que no ningún colombiano estuvo involucrado, ya que Sebastián Villa, delantero de Boca que recibió duros cánticos de la hinchada rival, se mantuvo al margen.

La particularidad del encuentro pasó por la forma en la que el relator Hernán ‘Tano’ Santasiero se preparó para la pena máxima ejecutada por el atacante colombiano, pues se sorprendió al saber quién iba a patear: “¿Le va a pegar Borja?”.

En ese instante, el hombre rezó el Padre Nuestro completo antes del cobro, ya que no le tenía confianza al ‘cafetero’, al que no paró de insultar en 2022, cuando con un gol de Borja ante Racing se confirmó el título para Boca en la Liga Argentina, pues el narrador en cuestión quería que River perdiera en ese entonces para que los ‘xeneizes’ no dieran la vuelta olímpica.

Lo cierto fue que al final terminó gritando el gol a todo pulmón y dándole todo el mérito al cordobés por su sutil definición: “Acarició la pelota, lo hizo Borja, lo hizo el ‘cafetero’ gritó”.

En audio, todo el rezo y el posterior grito de gol (minuto 6:47):