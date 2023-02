Así como es apasionado y ‘caliente’ para hablar de fútbol, sobre todo de su Junior de Barranquilla, Martín Arzuaga puede llegar muy arriba en medio de los debates en los que participa. Y en esta oportunidad, después de un cuestionamiento de Andrés Marocco, terminaron bastante molestos en medio del programa ‘F 90’ de ESPN Colombia.

(Vea también: [Video] El día que Germán Mera ‘partió’ a ‘Juanfer’ Quintero; se fue expulsado y en tanqueta)

Todo se dio durante un análisis que estaba haciendo sobre la selección Colombia Sub-20 y sus delanteros, que no han tenido un buen Sudamericano y han quedado en deuda. Para el ‘Torito’, Miguel Monsalve no es una buena opción para jugar de ‘falso 9’, mientras que el periodista santandereano defendió su propuesta y piensa que no se pueden quedar esperando a los jugadores que no funcionan.

Planteando el tema así, no pareciera que las cosas iban a salirse de control, aparte de que la propuesta la estaba explicando el conductor del programa Francisco ‘Pacho’ Vélez. Sin embargo, todo cambió con una afirmación del exjugador y una pregunta, con un tono alto, del comunicador.

Así fue el agarrón de Martín Arzuaga y Andrés Marocco en ESPN Colombia:

‘Pacho’ estaba explicando la idea de poner a Monsalve como ‘falso 9’, en reemplazo de Ricardo Caraballo y por encima de Iván Zuleta y Jorge Cabezas Hurtado. Estos últimos 3, con malos rendimientos en la competencia y muchas críticas por la falta de gol de Colombia. Pues Marocco recordó que él ya había dado esa idea y que era la mejor opción: “Esa es la que yo les propuse la semana pasada, de Monsalve de ‘falso 9’”.

Pero Arzuaga no estuvo en desacuerdo y explicó sus argumentos: “Tengo conocimiento de que Monsalve ha sido goleador en las divisiones menores del Medellín, pero ha tenido de referencia a algún delantero. Pero él es un jugador suelto, un ‘media-punta’, que los movimientos predeterminados y automatizados, no los tiene”.

Y llegó el momento del debate, cuando el exjugador estaba hablando y empezó a cuestionarlo su compañero de programa:

Arzuaga: ¿Vamos a meter a un jugador, que juega de ‘10’, suelto, como quieran llamarlo, de ‘9’, donde hay 2 jugadores más que hacen las veces de ‘9’ y que son ‘9’ netos?

Marocco: Pero usted sigue insistiendo con 2 jugadores que ni siquiera pueden parar un balón en el área.

Arzuaga: Pero cuántas oportunidades han tenido.

Y un “¿CÓMO?”, casi sarcástico y con un volumen fuerte que soltó el periodista, llevó a que ‘el Torito’ se exaltara, manoteara y gritara sus siguientes palabras: “Bueno, ¿cuánto ha jugado Monsalve? ¿Ha jugado bien los últimos partidos?”.

(Lea también: Autuori borró a goleador de Nacional: no fue elegido para enfrentar a Jaguares)

Aunque Andrés Marocco fue el que abrió el debate, interrumpió a Martín Arzuaga y además elevó el tono, después se molestó ‘marcar la cancha’. Pero Arzuaga no bajó el tono y tuvo que intervenir ‘Pacho’ Vélez:

Marocco: Cálmese, no me grite… Pero no grite.

Arzuaga: ¿No me gritaste ahorita? No me dijiste: ¿CÓMO?

Vélez: Calma, calma, muchachos.

Parecía que el programa iba a seguir y que solo había sido un momento de ‘calentura’, pero de nuevo Marocco quiso cruzar con un “no te equivoques”, que tuvo respuesta del nacido en Becerril con el mismo ánimo: “no, tú tampoco”. La conversación continuó, pero mientras Martín terminó de dar sus argumentos, Andrés estuvo un rato sin hablar ni intervenir en lo que estaban diciendo sus compañeros.