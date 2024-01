En una verdadera novela se convirtió el regreso de Wuilker Faríñez al fútbol colombiano, ya que el Deportivo Pereira desistió del fichaje, luego de varios días de negociaciones y exámenes.

(Vea también: Renovación de Guerra en Millonarios se convertiría en problema legal; ¿hay acoso laboral?)

De hecho, en las últimas horas se conoció que el arquero venezolano no firmó con el cuadro ‘Matecaña’ por problemas físicos, pues el médico del club, Camilo Lopera, indicó que el futbolista no estaba en condiciones para jugar.

“Se le hicieron pruebas esperando con la mejor intención que las superara, pero médicamente no fue posible. No estaba para tener minutos y no pudo ingresar al club en este momento“, dijo Lopera en rueda de prensa.

Dichas declaraciones fueron replicadas por el periodista argentino Mariano Olsen, panelista del programa ‘Saque largo’, de Win Sports, quien en su cuenta de X calificó a un colega de “ladronzuelo y mentiroso” por afirmar horas atrás que Faríñez sí pasó los exámenes médicos, pero no hubo un acuerdo económico.

“El médico de Deportivo Pereira confirma el motivo de la no contratación de Fariñez, tal cual se informó en esta cuenta. Era humo que no hubo acuerdo entre las partes (versión del pastorcito ladronzuelo y mentiroso)”, escribió el comunicador.

El Médico de @DeporPereiraFC confirma el motivo de la no contratación de Fariñez, tal cual se informó en esta cuenta.

ERA HUMO que no hubo acuerdo entre las partes (versión del pastorcito ladronzuelo y mentiroso).

L.T.A. https://t.co/1xiSazH7C2 — Mariano Olsen (@olsendeportes) January 30, 2024

Lee También

Periodista que atacó Mariano Olsen sería de Win Sports

Las fuertes palabras de Mariano Olsen causaron revuelo en redes sociales, sobre todo, porque fueron dirigidas contra un colega.

Ante ello, varios usuarios de la red social señalaron que la persona a la que se refiere el argentino sería Felipe Sierra, también periodista de Win Sports, quien en su cuenta de X escribió que el fallido traspaso de Faríñez se debe a que las partes no llegaron a un acuerdo.

“Wuilker Faríñez (25) no jugará en Perera. Los exámenes médicos salieron bien, pero finalmente no hubo un acuerdo. Leonel Álvarez nunca se contactó con el portero”, escribió ‘Pipe’ Sierra.

🚨 Wuilker Faríñez (25) no jugará en #Pereira. Los exámenes médicos salieron bien, pero finalmente no hubo un acuerdo. Leonel Álvarez nunca se contactó con el portero ❌🔴🟡 👀 El venezolano llegará al #Caracas en los próximos días pic.twitter.com/NRtxh4VETR — Pipe Sierra (@PSierraR) January 30, 2024

Lee También

Incluso, algunos amigos de Olsen comentaron la publicación, como es el caso del periodista Pablo Ríos, también de Win Sports, quien escribió: “Dios te bendiga, Papurri (?)”; a lo que el comunicador contestó: “Pablito, mi más sentido pésame. No sé cómo haces”.

Pablito, mi más sentido pésame.

No sé cómo haces. — Mariano Olsen (@olsendeportes) January 30, 2024

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.