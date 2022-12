No es la primera vez que la diputada del Grupo parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura, se mete en una polémica. Ya hace un tiempo, había sido acusada por difundir a través de sus redes sociales contenidos explícitos suyos y bailes semidesnuda.

Ahora, García Moreno sometió a consideración de sus colegas esa proposición durante este martes 6 de diciembre. La parlamentaria esperaba que se lograra aprobar esa petición para subirla al pleno de la Cámara y debatirla lo más pronto.

Diputada mexicana propuso que Lionel Messi sea persona no grata en su país

Todo comenzó después del juego en el que Argentina venció a México en la Copa Mundial Qatar 2022. Culminado el partido, las redes sociales replicaron un video en el que, supuestamente, Messi pateaba una camiseta de esa selección que estaba en el suelo.

En esa polémica entró también el boxeador ‘Canelo’ Álvarez quien manifestó que el futbolista argentino debería pedirle a Dios que no él no se lo encontrara. Aunque se evidenció que no era cierto que Messi hubiera pisoteado o pateado la camiseta mexicana, la diputada pareció querer seguir dándole cuerda al tema.

En la gaceta de la Cámara se lee un fragmento con el que García Moreno defiende su propuesta:

“Trascendió en medios de comunicación nacionales e internacionales un video grabado en los vestidores donde se pudo apreciar a los seleccionados argentinos festejando el triunfo obtenido derivado de la disputa deportiva, en el cual fue visible la presencia de una camiseta correspondiente al uniforme de un jugador mexicano en el piso, misma que se encontraba siendo pisada, para después ser pateada con desprecio, por Lionel Messi”.

La diputada amplió su explicación diciendo que Messi “mostró no solamente un desprecio evidente, sino también una falta de respeto hacia los colores que aluden a aquellos que integran nuestro lábaro patrio, lo que desde una perspectiva soberana puede ser considerado como una conducta constitutiva de una afrenta en contra de la identidad nacional”.

Aún se desconoce si el pleno de la Cámara de Diputados aprobó o no la propuesta de debatir la sugerencia de declarar a Lionel Messi como persona no grata en México.