Lacoste estaba como invitado en el set del espacio televisivo cuando Diego se comunicó telefónicamente y su llamada fue puesta al aire, en ese momento arremetió contra su familiar demostrándole la apatía que le tiene.

“Estoy mirando al cagón número uno de sobrino que tengo y estoy viendo cómo se arma un programa de una falsedad surgida de ese tipo, al que le faltan los dientes y quien la madre no lo puede ni ver”, expresó inicialmente el exjugador.

Y prosiguió: “Me rompió un montón de autos, me robó plata y es el cagón más grande del mundo porque se esconde. Ese nunca fue mi sobrino, fue ladrón, chorro y drogadicto. No le tengo miedo porque fuma paco. Que venga a hablar conmigo mano a mano y le bajo los dientes”.

Sin embargo, cuando fue consultado sobre si se casaba o no, Diego Maradona respondió que no: “Están diciendo cosas que no tienen sentido. Cuando me vaya a casar se lo pido a ella, a Oliva, no a ustedes ni al vago ese que tienen ahí, que nunca ha trabajado en su vida”.

Ante la respuesta, el conductor del programa insistió poniendo al aire un video en el que Diego le regala un anillo a su novia. Imágenes ante las cuales el astro del fútbol mundial aclaró: “Fue un regalo… Con todos los regalos que le he hecho, ella podría comprarse un apartamento en Puerto Madero [barrio fino de Buenos Aires, Argentina]”.

En video, Maradona insultando a su sobrino en televisión: