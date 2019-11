El actual técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata mostró su malestar con lo expresado por su hija y junto a la pieza audiovisual escribió un mensaje contundente: “Más vivo que nunca…Y sigo esperando que me devuelvan todo lo que es mío”.

En el video, Diego Maradona dice que se encuentra bien y que lo que buscan quienes lo rodean es la herencia que les pueda dejar, motivo por el que donará todas sus posesiones.

“Hola. Quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Que duermo plácidamente porque estoy trabajando, me dolió muchísimo perder contra Estudiantes… No sé lo que habrá querido decir Gianinna o qué interpretará, no sé”, señaló inicialmente el popular ‘Pelusa’.

Luego fue más duro: “Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que dejás que por lo que estás haciendo. Y, yo no. Les digo a todos que no les voy a dejar nada, que voy a donarlo. Todo lo que corrí en mi vida, lo voy a donar”.

“Estoy muy sano, muy sano. Gracias”, concluyó el estratega que acaba de cumplir 59 años de edad y quien sostiene diferentes pleitos legales por dinero y separación de bienes con su exesposa y madre de sus hijas, lío en el que Gianinna y su hermana Dalma se han puesto del lado de su mamá, Claudia Villafañe.

