En consecuencia, la escuadra en la que corre el escalador bogotano Esteban Chaves pasará a denominarse ‘Team Manuela Fundación’, informaron sus directivos mediante su página web.

Es así como los pedalistas de este conjunto dejarán de vestirse negro y amarillo para usar indumentaria azul con rosado, según se pudo apreciar en los diseños presentados para lo que resta de la temporada y todo el año 2021.

El cambio de auspiciante se debió a la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, explicó el texto.

Aparte del popular ‘Chavito’, pertenecen a esta formación del WorldTour figuras como los hermanos británicos Simon y Adam Yates, así como el español Míkel Nieve, cartas para el Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España.

Acá, el nuevo uniforme del equipo:

📰 NEWS 📰

"…the significance of this long-term deal is not lost on us…" – team owner Gerry Ryan.

Manuela Fundación signs with GreenEDGE Cycling to secure team's future. New name and jersey to be launched with season re-start next month.

MORE 🔗 https://t.co/7v1BJ5ZnyK pic.twitter.com/pKQQMs6FJF

— Mitchelton-SCOTT (@MitcheltonSCOTT) June 12, 2020