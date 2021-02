En julio del 2019 fue la última vez que se le vio a Manny Pacquiao soltando puños sobre un ring. Ese día venció a Keith Thurman y alzó el cinturón como supercampeón de peso wélter, que ahora perdió sin pelear.

Así las cosas, esta entidad que rige el boxeo mundial ha decidido otorgarle el cinturón al cubano Yordenis Ugás, quien se pone en lo más alto de la categoría a sus 34 años.

El centro americano compartió su regocijo en su redes sociales y, aunque reconoció la grandeza de su antecesor, manifestó que “no puedes, detrás de tu historia, secuestrar un campeonato”, dirigiéndose a Pacquiao.

Además, instó a que vuelva a los cuadriláteros, si es que desea obtener de nuevo este reconocimiento. También señaló que está dispuesto a defenderlo peleando con quien lo rete.

Thank God, my agent, my team, family and fans today is a great day for me. Thanks to the WBA for raising me to Super Champion and doing what is best for Sport. Manny Pacquiao is a legend and he will always be champion, his intention was Mggregor and now Ryan, but you cannot… pic.twitter.com/alc40oSJuB

— Yordenis Ugas (@YordenisUgas) January 29, 2021