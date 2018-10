“Yo no era propiedad del club y no estaba jugando, además tenía un salario muy alto; entonces, la primera que hiciera, no me la iban a perdonar, como sucedió”, señaló Andrés Ramiro Escobar, atacante de 27 años de edad recientemente destituido del elenco ‘pijao’.

“Al ver una cosa de esas y que ponían a lesionados por encima de mí, me puse a tomar y llegué mal al entrenamiento”, confesó.

Y relató que este hecho fue utilizado por Gabriel Camargo, presidente del club, para cruzar cuentas: “Él me debe mucha plata, me pidió que me fuera sin cobrar y que él se encargaba de que nadie supiera el motivo de mi salida. Pero yo le dije: Si quiere publique todo, pero págueme”.

Además, agregó que no se sintió bien tratado por el directivo y que su deseo era no continuar en la institución: “No hubo respeto del presidente hacia el jugador. Ahora, con un abogado vamos a reclamar todo… Quería salir del Tolima, nadie me va a humillar”.

Finalmente, dijo ser consciente de que el máximo perjudicado por su comportamiento es él mismo: “He pagado caro todos los errores que he cometido. Lo primordial ahora es no rendirse. Cometer un error no quita que uno sea una buena persona y un buen empleado”.

Además, publicó un video para pedirles disculpas a los hinchas del Tolima y les dice que ojalá se pusieran en sus zapatos: