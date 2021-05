Puede que por muchos años el Manchester United haya estado encima de su rival de patio y que las rivalidades —durante décadas— hayan estado enfocadas en otros clubes, pero los tiempos han cambiado y el Manchester City hoy puede plantarle cara a su archienemigo.

Los seguidores ‘ciudadanos’ lo saben y por eso se han burlado de la derrota del United ante el Villarreal en la final de la Liga de Europa. La caída por penales ante los españoles da a los ‘citizens’ un aire de alegría que esperan completar con la final de Champions League ante el Chelsea.

Uno de los hinchas más reconocidos del Manchester City es Liam Gallagher, exintegrante de la legendaria banda de rock Oasis, grupo al que constantemente asocian con el club celeste.

En su Twitter, el músico británico se mofó de su rival de patio y escribió: “We all live in a yellow submarine”. Siete palabras que parecen simples, pero que cargan consigo mucho significado.

La frase traduce: “Todos vivimos en un submarino amarillo“, haciendo alusión al Villarreal, pues ese es el apodo con el que se identifica al conjunto español que venció al United.

Además, es el estribillo de ‘Yellow Submarine’, una de las canciones más emblemáticas de otra banda británica muchísimo más legendaria: The Beatles.

Este es el trino de Liam Gallagher:

We all live in a YELLOW SUBMARINE

— Liam Gallagher (@liamgallagher) May 26, 2021