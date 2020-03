La suspensión se oficializó luego de que el Arsenal, que debía ser visitante, informara en su web que semanas atrás, en la Liga de Europa, varios de sus jugadores mantuvieron contacto con el dueño del Olimpiakos de Grecia, quien arrojó resultado positivo de COVID-19.

Por esa razón, varios integrantes del plantel londinense, entre los que se encuentran 4 miembros del cuerpo técnico, deben permanecer aislados por 14 días en sus respectivas casas.

“Como los futbolistas no estarán disponibles para la contienda, la Liga Premier decidió postergarla”, aclaró el Arsenal.

Por su parte, el Manchester City expresó en su página de Internet que se une a esta “medida de precaución” y que la nueva fecha del cotejo será anunciada lo antes posible.

Acá, la manifestación de ambos clubes:

The Premier League have postponed our match with Manchester City on Wednesday night as a precautionary measure.https://t.co/qTX1QiXjZv

— Arsenal (@Arsenal) March 11, 2020