Según el periodista Carlos Antonio Vélez, Macnelly Torres no quiso enfrentar a su antiguo equipo en el compromiso disputado en Medellín, cotejo que terminó con la eliminación de Atlético Nacional y el paso de Libertad a la fase de grupos gracias a los penaltis.

“¿Le vieron la cara a Macnelly cuando Leonel Álvarez [técnico de Libertad] le dijo que entrara?, su cara era un poema, como si le estuviera diciendo a Leonel: ‘no jodas, cuánto falta para que se acabe el partido, apenas 2 minutos, no Leo, no me faltes al respeto, búscate a otro’. No quiso y no entró”, señaló Vélez en Antena 2.

📷imagen deportiva del día @nacionaloficial 1 🇨🇴 –@Libertad_Guma 0 🇵🇾: colombianos Macnelly Torres y DT Leonel Álvarez. Ambos conversaron y el jugador estaba recibiendo instrucciones de ingreso, al final no lo hizo, ¿por qué? Paraguayos, tras 1-1 global, vencieron en penales 4-5 pic.twitter.com/PY1hhVo36P — Andrés Riveiro (@ARPM07) March 1, 2019

La particular situación se presentó en el cierre del compromiso, cuando la tanda de penas máximas era un hecho e instante en el que Álvarez pensó en Torres como un posible pateador. Sin embargo, ante la negativa del barranquillero, el estratega buscó a otro jugador para que ingresará.

“Eso demuestra que la división interna de ese equipo es tenaz con Leonel”, agregó el comentarista.

Pero Vélez no fue el único que reseñó el hecho, pues algunos aficionados también lo notaron y expresaron su opinión en las redes sociales.

En video, la ovación Macnelly antes del partido:

El saludo de la afición verdolaga para Macnelly y Mejía antes del juego con Libertad. Un coro que, sin duda, recuerda los mejores momentos del Nacional del 2016. 🎶🎶🎶 pic.twitter.com/3I0FS4fZdu — Jeimmy Sierra F. (@Jey_Sierra) March 1, 2019

Acá, los comentarios de algunos tuiteros:

Soy yo o Macnelly Torres no quiso entrar? — Zaragoza Verdolaga 💎 (@verdolagazarag1) March 1, 2019

@MarDeporte no se si fue impresión mía o Macnelly Torres no quiso entrar al partido faltando 2 minutos para que termine, a vos que te pareció? Al final entró el pájaro — Julian Salinas (@JulianSalinas27) March 1, 2019

Entonces el señor Macnelly hizo semejante pataleta en @AsoDeporCali para irse a Libertad a calentar banca? Al principio pensé que era un error dejarlo ir, ahora estoy convencido que fue un acierto. Para verdades el tiempo. — DEPORCALI FOREVER (@AmenazaVerde86) March 1, 2019

Yo veía que leonel le hablaba y le preguntaba algo, pero Macnelly ni le respondió. Quizás tomó a mal de que lo entraran al minuto 90. — Zaragoza Verdolaga 💎 (@verdolagazarag1) March 1, 2019