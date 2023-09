Para nadie es un secreto que Atlético Nacional va de más a menos en este segundo semestre del 2023; y su reciente derrota en el clásico antioqueño ante Medellín lo puso en el blanco de críticas y reclamos.

Y es que más allá del juego, feo por cierto, y de las formas, lo que más tiene decepcionado al hincha verdolaga es que en los partidos más importantes del semestre (Racing por Copa Libertadores, Millonarios y el clásico) se arrugó, los perdió y siendo sometido por el rival.

Razones de peso para que Macnelly Torres, quien se ha caracterizado en los últimos años por sus críticas al Verde, volviera a lanzar sus dardos; y con toda la razón.

“A mí personalmente me tiene muy preocupado lo de Nacional. La verdad no tengo palabras para describir, no tengo argumentos para defender. Para mí, Nacional hoy tocó fondo en el juego”, indicó el ídolo verdolaga en el ‘VBAR’, de Caracol Radio.

Y agregó que: “Veo un equipo con un rendimiento muy por debajo y eso es algo repetitivo. Cada día Nacional juega peor. Con todo el respeto por los jugadores, pero yo creo que Nacional está desdibujado, no sé si no sienten el equipo en el que están, no juegan como equipo grande”.

Los números sostienen el proyecto Amaral en Atlético Nacional

Como dijimos antes, Nacional no convence por su juego y poca jerarquía ante los equipos ‘grandes’ o rivales de toda la vida. Tema que se vuelve imperdonable conociendo la historia de este club, el más ganador del fútbol profesional colombiano.

Sin embargo, los números que tienen son buenos, por algo, está en la cuarta casilla y a 2 puntos de los líderes: Águilas y Medellín. Es uno de los equipos con más victorias (5) y más goleador (11); además de tener un rendimiento del 56,7 %.

A buscar la calma ante La Equidad

Nacional viene de caer en el clásico paisa (1-0) frente a Medellín y le urge de esta victoria para regresar a la pelea por el primer lugar de la tabla.

Con este objetivo recibirá este miércoles, a las 8:20 p.m., a La Equidad, equipo con el que no pierde en el Atanasio desde el Apertura 2014; pero, con el que solo ha conseguido 1 victoria en los últimos 5 enfrentamientos.

Sin embargo, hay que recordar que el Verde tiene una fortaleza como local: lleva 4 triunfos consecutivos en el Atanasio.