El grupo de favoritos arribó de manera compacta a casi 3 minutos en cabeza del francés Julian Alaphilippe y sin amenazas para el británico Adam Yates, dueño de la camiseta amarilla.

El trazado tuvo un alto de primera categoría en la parte final y terreno de ascenso en el último tramo, pero ninguno de los aspirantes al título se animó a sacar diferencias.

En consecuencia, los colombianos siguieron a 13 segundos de Yates, siendo Egan Bernal el mejor ubicado al ocupar la quinta casilla de la clasificación general.

Nairo Quintana, Esteban Chaves, Miguel Ángel López y Rigoberto Urán también están entre los 15 primeros con el mismo tempo.

Este este viernes 4 de septiembre habrá un trazado de 168 kilómetros con 3 dificultades montañosas sin mucha exigencia (dos de tercera y una de cuarta categoría) y llegada sobre terreno plano.

En video, el triunfo de Alexey Lutsenko en la seta etapa del Tour de Francia:

🔝 Relive Stage 6 final kilometer and the solo victory of @AlexeyLutsenko3 at the top of Mont Aigoual 💪

🔝 Revivez le dernier kilomètre de l’étape 6 et la victoire en solo d’Alexey Lutsenko au sommet du Mont Aigoual 💪#TDF2020 pic.twitter.com/nsPZ0utYlE

— Tour de France™ (@LeTour) September 3, 2020