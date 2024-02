Luis Sinisterra sigue siendo uno de los jugadores colombianos que más expectativas ha despertado sobre su carrera, ya que apenas salió del Once Caldas llegó a la Eredivise de Países Bajos y allí tuvo un gran rendimiento, al punto de ser elegido como el mejor joven de la temporada.

Eso, de hecho, le permitió dar el salto a la mejor liga del mundo, la Premier League de Inglaterra, para jugar con el recién ascendido Leeds United, pero su nivel allí no fue el mejor debido a las lesiones y por eso al final el equipo terminó bajando de nuevo a la segunda división.

Debido a su alto salario, el club le buscó una salida a un equipo de primera y el Bournemouth le abrió una oportunidad, pero no de compra, sino como un préstamo por una temporada, en la que el colombiano debía mostrar su mejor versión para que se hiciera la inversión y que el equipo inglés adquiriera sus derechos deportivos.

Ahora, pese a que en un momento se mencionó la idea de que incluso el préstamo se iba a interrumpir para que volviera al Leeds, los planes cambiaron por completo y el más beneficiado va a ser el futbolista de 24 años de edad.

Pues bien, con varios meses y compromisos por delante, pero por el nivel mostrado durante las últimas semanas, el conjunto inglés ya habría tomado la decisión de adquirir los derechos del futbolista colombiano y por eso, a partir de la próxima temporada, ya no estaría en condición de préstamo sino 100 % como jugador de la institución, según informó el periodista italiano Fabrizio Romano.

El comunicador, que es especializado en todo el tema de fichajes de casi todas las ligas europeas, aseguró que Bournemouth desembolsará un pago de 20 millones de euros al Leeds por quedarse con el futbolista de forma permanente.

