Luis Javier Mosquera le dio una alegría a Colombia luego de obtener la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la categoría de 69 kilogramos en levantamiento de pesas.

Las lágrimas del vallecaucano de 26 años en el podio fueron el reflejo de un camino complicado en su trayectoria, luego de esas dos cirugías que mermaron su confianza.

La buena actuación de Mosquera, que permitió una notable mejoría de Colombia en el medallero, tuvo un momento de superación personal que el propio atleta relató.

El levantador de pesas, que va a recibir un importante premio económico gracias a su buen desempeño en Japón, contó su historia en una entrevista con Señal Colombia Deportes en mayo de 2021.

“Fue muy duro porque yo después de las cirugías desperté como unos problemas psicológicos que tenía desde niño. Yo creí que había olvidado tantos problemas que tuve de niño cuando era jovencito, en mi casa, en mi infancia”, dijo el atleta.

El procedimiento médico desencadenó una reacción mental en Mosquera, que pocos podrían imaginar al verlo con la seguridad que asumió su participación en Tokio 2020.

Nacido en Jamundi, Valle del Cauca, logró levantar 151 kilos en la modalidad de arranque luego de fracasar en el primer intento. Eso le permitió igualar el récord olímpico. Por eso fue determinante un respaldo para superar su situación personal.

El atleta vallecaucano, que también tiene habilidades culinarias, tuvo el apoyo de su esposa Michel Bejarano. El pesista se mostró agradecido por contar con ella.

“Gracias a Dios y a mi esposa. Él me dio esa gran bendición y esa gran mujer ha sido un pilar para que yo pueda fortalecerme otra vez mentalmente“, afirmó sobre su pareja.

Mosquera reconoció que luego de una competencia, a pesar de obtener buenos resultados, él se sentía mal consigo mismo.

“Yo decía: ‘no, mi amor, yo como que para esto no sirvo. No sé, yo gano pero no siento esa alegría, no siento ese carisma de antes, no me gusta la competencia’. Y ella ahí siempre estuvo firme conmigo diciendo: ‘no, mi amor, vamos a poder, vamos a seguir fortaleciéndonos. Yo sé que en el nombre de Dios vamos a poder volver a ser como antes y mucho mejores'”, recordó sobre las frases de aliento.