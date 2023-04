El campeón de Copa Libertadores con Once Caldas habló para los micrófonos de ESPN, y dejó claro que la mentalidad de los jugadores del balompié colombiano deja mucho que desear.

Luis Fernando Montoya realizó un examen del presente deportivo del fútbol colombiano para las pantallas de ESPN, y con todo el conocimiento sobre el tema, opinó que a los deportistas del rentado local les ha faltado picardía a la hora de enfrentar campeonatos o rivales de primer nivel.

En primera instancia habló de la falta de compromiso por parte de los futbolistas:

“Esto es de compromiso, de disciplina. Si tengo más, luego tengo que demostrar más. Cuando enfrentamos en Selección a Venezuela, pensamos que ganamos, pero contra Brasil y Argentina nos gusta correr. No hemos ganado nada a nivel de Sudamérica”.

Posteriormente, añadió: “Pienso que hay falta de compromiso, el jugador colombiano tiene que entender que el fútbol es una profesión, que debe entrenarse bien. Tiene que aprender a descansar bien y alimentarse bien porque esto es una profesión. Es el sustento de la vida de cada uno. El fútbol, cuando uno lo elige como profesión, se dedica al 100% o no se dedica. Creo que eso le falta al futbolista colombiano. Si soy un extremo, debo ponerme a ver videos de lo que hacen los extremos para nutrirme más y para que cada día mi fútbol esté mejor”.

Por último, dejó claro que él y la gran parte de seguidores del fútbol colombiano conocen cuáles son los objetivos de los jugadores jóvenes. “El objetivo de los chicos ahora es que los vea un equipo grande y los contrate, después pasa lo que estamos viendo. El jugador ya logró el objetivo y piensa en irse al exterior. Se conformó con llegar hasta allá. Creo que no se puede pensar así, tenemos que mostrar grandes condiciones y quitar esa mentalidad de dinero. En Once Caldas les decía que si no ganaban nada, quien iba a contratarlos”, dijo.