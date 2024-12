En Inglaterra, el fútbol no para en diciembre y este miércoles, estará en acción el Liverpool de Luis Díaz, en partido de cuartos de final de la Copa de la Liga. El rival que estará al frente será el Southampton.

Una hora antes del juego, Arne Slot destapó las cartas y reveló su nómina titular para el juego, en el que los ‘reds’ buscarán conseguir la clasificación a la semifinal y pelear por este título. Cabe recordar que los de Merseyside pasan por un momento ‘dulce’, siendo líderes de la Premier y de la Champions.

El colombiano Luis Díaz se quedó por fuera de la convocatoria, posiblemente por descanso que le dé Arne Slot, teniendo en cuenta que hombres como Mohamed Salah o Virgil van Dijk tampoco estarán presentes.

Team news is IN for our Carabao Cup quarter-final 👊 #SOULIV

— Liverpool FC (@LFC) December 18, 2024