Han sido varios los rumores que apuntan a que el extremo guajiro dejaría el Liverpool en el próximo mercado de fichajes para ser contratado por Barcelona, equipo que no tendría dinero suficiente para intentar su fichaje.

Sin embargo, y aunque para muchos puede parecer una ilusión, este martes 28 de mayo en el programa ‘El Chiringuito’ se conoció una información que daría pistas de lo que podría ocurrir en las próximas semanas con la figura de la Selección Colombia.

“Cuando preguntas al Barca sobre los planes del futuro te dan nombres. Te dicen que hay bastantes probabilidades de que los dos Joaos [Felix y Cancelo] se queden, que el tema [Joshua] Kimmich y Bernardo [Silva] lo ven prácticamente descartado, y a mí me aseguran que va a haber un fichaje top”, aseguró el periodista José Álvarez Haya.

Acá, lo que dijeron en ‘El Chiringuito’:

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 29, 2024

Según comentó el mencionado comunicador —que cubre de cerca la actualidad del equipo catalán—, alguien importante de la directiva del club le hizo una revelación contundente: “que va a haber un fichaje top”. Aunque no son muchos los que están en carpeta, hay dos nombres que quieren sí o sí.

“Me plantean que no hay tantos jugadores top que se puedan fichar. A mí me dan dos nombres y me dicen que uno de ellos va a llegar o el Barca va a intentar llegar al máximo que llegue: son Luis Díaz, del Liverpool, y Nico Williams, del Athletic Club de Bilbao”, explicó Álvarez Haya.