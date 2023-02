El futbolista colombiano Luis Díaz no deja de ser noticia en Europa a pesar de estar lesionado.

(Lea también: Luis Díaz suena para irse del Liverpool: apuntan a movida con otro poderoso de Europa)

El guajiro, quien el 9 de octubre de 2022 disputó su más reciente partido, ya realiza trabajos de campo y está en la fase final de su recuperación, por lo que se espera que muy pronto esté de nuevo en competencia.

Very Happy to be back🙌🏻😍 pic.twitter.com/tElR5wfFDb

— Luis Fernando Díaz (@LuisFDiaz19) December 6, 2022