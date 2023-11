El momento del futbolista colombiano Luis Díaz no es nada sencillo, pues su padre, Luis Manuel Díaz, ya completó una semana secuestrado por el Ejército de liberación nacional (Eln) y aunque ahora hay más esperanzas sobre su liberación, todavía no se han confirmado las buenas noticias.

(Ver también: Luis Díaz debió ser sancionado por pedir libertad de su papá; dirigentes lo perdonaron)

Sin embargo, el jugador sigue entrenando y jugando con el Liverpool porque, tal como explicó Jurgen Klopp y Virgil Van Djik, estar con sus compañeros lo aleja de esa complicada realidad y le devuelve de a pocos la ilusión.

De hecho, luego de 14 días sin competencia, el entrenador alemán lo metió en los últimos minutos contra el Lutton Town por la Premier League y fue quien marcó el agónico gol del empate, dándole una sonrisa, no solo a los hinchas del conjunto inglés, sino a sus familiares y amigos que la están pasando mal por la situación del padre.

Lee También

Ahora, el Liverpool tiene un duro reto por delante, ya que se medirá contra el Toulouse de Francia por la cuarta fecha de la Europa League, en donde esperan conseguir la victoria y, así mismo, la clasificación a las instancias finales del certamen.

La buena noticia, de hecho, es que Klopp convocó al guajiro para este duelo y todo indica que sería titular, ya que el alemán suele darle descanso a los futbolistas que vienen con gran ritmo como el caso de Diogo Jota y Darwin Núñez, por ejemplo.

Además, en el video que montó Liverpool sobre el viaje del cuadro inglés, el extremo colombiano se ve con una cara sonriente y más tranquila, teniendo en cuenta las últimas noticias de que la liberación de su papá está próxima a concertarse.

Luis Diaz on the way to Toulouse. pic.twitter.com/MRRFIn3f8j

— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) November 8, 2023