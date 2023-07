Atlético Nacional le propinó la primera derrota al América de Cali en la era del técnico Lucas González tras vencerlo por 3-1 en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Betplay.

Uno de los más señalados y que incluso fue silbado por sus hinchas fue el portero Diego Novoa. En la rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador González fue interrogado sobre el nivel del cuidapalos y respondió lo siguiente:

(Vea también: La historia del juvenil que hizo uno de los goles más rápidos en la historia de Nacional)

“Los errores desafortunadamente tienen una dimensión cuando terminan costando goles. Nacional tiene un par de errores también, en el que creamos opciones claras, pero no marcamos, por lo que esos errores tienen menos magnitud como es normal, porque el fútbol se trata de ganar. La intención que teníamos nosotros de tener dos porteros buenos, era que uno, decidimos que fuese Jorge Soto, fuera el arquero de la Liga y ahora Diego sería el de la Copa. Siempre y cuando el rendimiento de los dos fuese suficientemente alto; ahora, como con todos los jugadores, simplemente tenemos que evaluar cómo está el rendimiento de cara al partido que regrese”.

Chiflado y además le lanzaron objetos, así salió Diego Novoa del estadio Pascual Guerrero. No les gustó para nada la actuación del portero a la hinchada americana. Le piden que se vaya. pic.twitter.com/LgTUy6bAXU — Juan S. Gallego (@galle_gol) July 27, 2023

Sin embargo, el portero de Atlético Nacional, Harlen Castillo, salió en defensa de su colega en medio de la difícil situación que atraviesa.

“Le mando un abrazo solidario a Novoa. Me duele ver como lo chiflan hoy en el partido, Yo también tuve momentos muy difíciles, pero hay caídas de las que uno se levanta. Yo a veces no tapaba ni las ollas de la casa, pero el fútbol siempre te da revancha, a mí me duele que cuando coge el balón lo silben desde la tribuna, ojalá pueda superar estos momentos porque de estos es de donde salen grandes figura”, expresó el arquero chocoano al servicio de Nacional.

(Lea también: América de Cali cierra su mercado con un lateral izquierdo traído desde Europa)

Con la defensa a Novoa, Chipi Chipi, como se le apoda, se refería a los complicados momentos que pasó durante su carrera.

En una entrevista con EL COLOMBIANO, aliado de Pulzo, él habló sobre esas situaciones: “Tuve un tiempo cuando estuve en el DIM y salí. Me quedaba donde un tío en Robledo, pero surgió un inconveniente con él, porque mi papá era el que se encargaba de mandar cosas allá y en esa época ellos habían discutido. Y sin mi familia saber nada en el Chocó, me fui de la casa y prácticamente viví en la calle como un mes, andando de acá para allá; guardaba mis cosas en un negocio y me mantenía trabajando en lo que fuera para seguir jugando fútbol. Nadie lo supo hasta ahora y fue un momento complicado de mi vida, porque estar en la calle no es fácil, me tocaba cuidarme de muchas cosas y más que tenía que buscar amistades y compañeros que me dejaran descansar para, al otro día, madrugar a entrenar y después a trabajar y buscar dónde quedarme de nuevo. Prácticamente, estuve así como un mes”.

(Puede leer: “Necesitamos marido rico para ganar la Libertadores”: Tulio Gómez, dueño del América)

💪 EXCELENTE el mensaje de Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo para Diego Novoa, arquero del América de Cali. pic.twitter.com/kcssaYjdDj — Gustavo López (@guslopezinfo) July 27, 2023

Novoa, por su parte, tiene 34 años y llegó al América en 2021 luego de haberse consolidado en la portería de La Equidad. Fue suplente de Joel Graterol por algún tiempo, pero es semestre pasado se quedó con el puesto de titular. Sin embargo, algunos errores en los últimos partidos y la llegada de otro portero, como Jorge Soto, lo han hecho blanco de las críticas.