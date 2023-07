En rueda de prensa luego de vencer a Deportes Tolima 1-0, Lucas González, entrenador de América, habló de Maicol Valencia, quien debutó, se fue expulsado con Los Diablos Rojos y salió llorando del campo.

América inició el certamen con victoria, y los hinchas del cuadro caleño se fueron contentos por el debut de su nuevo entrenador, Lucas González. Este joven entrenador aprovechó los micrófonos para hablar de lo sucedido con Maicol Valencia, expulsado del encuentro.

(Vea también: América de Cali confirmó lesión de Víctor Ibarbo; hay dudas sobre su continuidad)

Sobre el debutante, inició diciendo González: “Tiene todo el respaldo de nosotros, pero hay que aprender de los errores. Esta primera yo se la perdono, pero no puede pasar otra vez porque nos ha dejado con 10. Ha hecho que todos sus compañeros hagan un esfuerzo casi que triple para mantener la victoria. Está claro que entre más errores tenga uno más va a aprender, pero hay que prevenir que cometa los mismos errores. Hablamos con él y lo entendió”.

Además sobre este tema, el timonel Escarlata agregó: “Maicol es uno de los jugadores que llegó y en total tenemos unos de 11 jugadores de las categorías de formación. No estaban García y Andrade y teníamos que apostar por uno de ellos. Apostamos con Maicol porque es un jugador que no se asusta cuando lo presionan, no tira el balón arriba ni se desespera, y para este partido iba a ser fundamental”.

América de Cali buscará seguir acumulando victorias para lograr el objetivo de este temporada: salir campeón del balompié colombiano.

Santiago Mejía Álvarez

Corresponsal 10 SportsCO

En Twitter: @emeamedia_