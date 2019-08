green

Lothar Matthäus, quien fue uno de los mejores jugadores de todos los tiempos del fútbol mundial, analizó la salida de James Rodríguez del Bayern Múnich y habló de las razones por las que el colombiano no triunfo del todo con Zinedine Zidane y Niko Kovac.

“James no puede jugar en los extremos, él solo juega en el medio, es donde muestra su más alto nivel. En el Bayern le dieron la posición para ubicarse detrás de Lewandowski, no en el extremo de la izquierda como quería Zidane y tampoco de número 8 como deseaba Kovac. A veces la posición es el problema, no el jugador”, señaló el alemán.

“El sistema que usan estos dos técnicos [Zidane y Kovac] no era el lugar para James. Cuando él es ubicado en el centro juega completamente diferente, su lenguaje corporal es otro, porque cuando está de alero o en la defensa se le ve incomodo, no es su lugar. Con Colombia James puede hacer lo que quiera, como Messi, debido al sistema que usa la Selección de 4-4-1-1”, agregó Matthäus.

“Pero, qué es más importante, mi sistema, mi equipo o solo James. Ya se los dije, es un muy buen futbolista, me cae bien como persona y me gusta como juega. Sin embargo, entiendo al entrenador que dice: ‘ok buen jugador, pero no para mí’, porque necesito jugadores que corran y sean ‘box to box’”, concluyó el campeón del mundo.

En cuanto a su futuro, por ahora, Rodríguez entrena a la par de la plantilla principal del Real esperando que se defina dónde va a jugar, pues tiene contrato hasta el 2021 con esa institución. No obstante, el técnico Zinedine Zidane aún no lo ha considerado para su nómina.