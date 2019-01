César Augusto Londoño tocó el tema luego de que Rentería dijera: “Ya llevamos 9 pulsos ya le estoy cogiendo el tiro a usted”.

“Es que esto es despacio, la gente se desespera y dice ‘yo no volví a oír El pulso porque ese señor Rentería no sé qué y ese señor Londoño no sé qué’, replicó Londoño.