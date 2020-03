green

El documental mostró con lujo de detalles cómo se vivió la pasada temporada al interior del exequipo de Nairo Quintana, poniendo en evidencias la alegría por el título de Richard Carapaz en el Giro de Italia y la tensión que se vivió entre los tres líderes de la escuadra en el Tour de Francia y la Vuelta a España.

En los minutos finales Nairo Quintana tiene el protagonismo con su mensaje de despedida en la última cena junto a sus compañeros, poco después de que se acabara la Vuelta a España. En ella, el colombiano no pudo contener el llanto y conmoverse bastante por los ocho años que compartió con ellos.

“Por circunstancias de la vida ha llegado el momento de dejar esta familia. Llevo la ‘M’ en el corazón y la he defendido igual o más que a mi madre. Reconozco y siento el trabajo que han hecho todos para mi crecimiento y ser la persona que hoy soy. Aunque a veces sea un poco frio, sepan que de verdad los llevo en el corazón con el orgullo más grande que tengo, que es haber pertenecido al equipo y la familia Movistar”, les dijo Quintana a los miembros del equipo español, de los cuales uno que otro también lloró con las palabras de Nairo.

Explicando su partida al Arkea, el boyacense argumentó en el filme: “Cuando en la vida no estás a gusto con algunas cosas, tienes que buscar retos nuevos que te hagan feliz y que te motiven”. De todas maneras, Quintana prefirió no entrar en detalles sobre esas cosas que no le gustaban del equipo Movistar.

Este es el video del momento en el que Nairo se quiebra emocionalmente y llora con su despedida: