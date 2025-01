Con una temperatura que llegó a los 2 grados centígrados, en Anfield Road se disputó el ‘Derbi del Noroeste de Inglaterra’, entre el Liverpool y el Manchester United, uno de los partidos más esperados de la temporada, por historia y rivalidad.

Hasta una hora antes del pitazo inicial, cuando el club del guajiro Luis Díaz confirmó que sí se llevaría a cabo el encuentro, se mantuvo la incertidumbre por las fuertes lluvias y la caída de nieve, que se vienen presentando en la ciudad.

Aun así, el partido arrancó a la hora esperada y pese al frío, el ambiente en las tribunas del icónico escenario también respondió a la expectativas de un partido en el que el Liverpool buscaba mantener el holgado literato que se adjudica actualmente en la Premier League.

Mohamed Salah draws level with Thierry Henry in the all-time Premier League goalscorer list 📈 pic.twitter.com/IcuVBDUQ9u — Premier League (@premierleague) January 5, 2025

Así las cosas, los icónicos rojos de Inglaterra vivieron un partido luchado en la primera parte, que terminó empatada a cero en un duelo que arrancó disputado y enredado, con un Liverpool buscando hacer valer la localía y un Manchester dedicado a los contragolpes ocasionales.

En el segundo tiempo, de manera sorpresiva, llegó la apertura del marcador para el Manchester United con una anotación del argentino Lisandro Martínez al 52′. El empate no se hizo esperar y llegó luego de un enganche en el área que concretó Cody Gakpo con un fuerte remate al 59′.

Liverpool intentó irse de largo con el gol de Mohamed Salah de penal en el minuto 70. Sin embargo, Manchester no quiso irse con las manos vacías y tan solo 10 minutos después logró el empate gracias a Amad Diallo.

El final del partido fue abierto, con acción en ambas porterías, pero con un Manchester United volcada ante el arco de los locales y generando constantes acciones de peligro. Una de ellas fue cerca del minuto 95, en tiempo de reposición, cuando Harry Maguire dilapidó una opción clara frente al arco de Alisson.

Harry Maguire’s late chance could have won the match for @ManUtd 😫#LIVMUN pic.twitter.com/kgsSXeeeE0 — Premier League (@premierleague) January 5, 2025

El atacante de la Selección Colombia, Luis Díaz, fue titular y abandonó el partido en el minuto 61 para darle paso al uruguayo Darwin Núñez.

¿Cómo quedó la tabla de la Premier League?

Con el resultado, Liverpool mantiene el liderato de la Premier League a 6 puntos del Arsenal (40 puntos), mientras que los ‘Red Devils’ de Manchester United siguen estancados en la posición 13, lejos de lograr la participación en torneos europeos.

