El partido de fútbol entre el Liverpool y el Manchester United de la Premier League, previsto para la tarde de este domingo en Anfield, finalmente seguirá adelante pese al temporal de nieve y lluvia helada que afecta al Reino Unido.

Según indicó este mediodía el Liverpool en su cuenta de la red social X, la decisión se tomó tras realizar dos reuniones de seguridad para evaluar las condiciones meteorológicas y de viaje antes del partido.

El domingo hubo nevadas y advertencias meteorológicas en todo el noroeste, pero se consideró que era seguro para los aficionados asistir para el inicio a las 11:30 a.m. (hora colombiana).

La Oficina Meteorológica británica (Met Office) emitió una alerta amarilla por nieve y hielo en Liverpool y Manchester (noroeste de Inglaterra) que sigue vigente hasta este domingo por la noche.

En la mañana de este domingo, los aeropuertos de Liverpool y Manchester también cerraron sus pistas durante varias horas, hasta que retomaron la actividad pasadas las 10:00 GMT, y avisaron en X de que algunos vuelos podrían experimentar “retrasos” mientras los equipos trabajan para descongelar los aviones y despejar la zona de aviación.

El temporal también ha dejado sin electricidad a miles de hogares en Inglaterra y Gales y ha provocado disrupciones en el transporte ferroviario y por carretera, bloqueando carreteras y causando colisiones múltiples.

Así está Anfield y sus alrededores antes de Liverpool vs Manchester United:

At home for the first time in 2025 🌨️ pic.twitter.com/OsutF7hujX

— Liverpool FC (@LFC) January 5, 2025