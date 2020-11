green

Las anotaciones del compromiso válido por la tercera fecha del cuadrangular D fueron obra del portugués Diogo Jota (16’, 33’ y 55’), del egipcio Mohamed Salah (47’) y del senegalés Sadio Mané (49’).

Sin embargo, Atalanta estuvo cerca de descontar con repetidas opciones que Duván Zapata no pudo concretar, como un remate en el que el balón se estrelló en la parte interna del palo y no entró al arco, acción en la que el ‘cafetero’ iba a empezar a celebrar cuando se dio cuenta que la pelota no entró.

Con este resultado, Liverpool quedó primero del grupo con 9 puntos, seguido de Ajax de Holanda y Atalanta, ambos con 4, mientras que en el fondo de la tabla siguió el Midtjylland de Dinamarca sin unidades.

Ahora, el 25 de noviembre, en la siguiente jornada de la Champions League, Liverpool recibirá al Atalanta y Ajax al Midtjylland.

