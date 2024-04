Se trataría de Niko Kovac, quien, según Mail Sports, sería la gran sorpresa del Liverpool de Luis Díaz para la temporada 24-25, al aparecer en la lista de candidatos para sustituir al actual director técnico.

(Vea también: A Luis Díaz lo rajaron en Inglaterra, luego de caer 1-0 contra Crystal Palace)

El medio detalló que el estratega croata fue ofrecido a la escuadra de Merseyside y que su perfil gusta, ya que las conversaciones con Rubén Amorim, del Sporting de Lisboa, estarían en pausa.

De hecho, el portal británico comentó que los agentes de Niko Kovac están en Londres dialogando con diferentes clubes, puesto que el objetivo del croata es asumir las riendas de un equipo de la Premier League.

𝙉𝙀𝙒𝙎: Former Bayern Munich boss Niko Kovac has emerged as a surprise contender for the Liverpool job.

[@MailSport] pic.twitter.com/eW2oy7jI5l

— Transfer Sector (@TransferSector) April 14, 2024