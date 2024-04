Crystal Palace está dando el golpe de la jornada en la Premier League al derrotar parcialmente al Liverpool de Luis Díaz por 0-1, gracias al gol tempranero de Eberechi Eze.

(Vea también: Jurgen Klopp sentó cabeza y tomó decisión (esperada) con Luis Díaz en Liverpool)

El tanto que marcó el cuadro londinense, en el que juegan Jéfferson Lerma y Daniel Muñoz, sorprendió al propio Jurgen Klopp, DT de los ‘reds’, quien no pudo evitar su admiración luego de una jugada a puro toque.

Y es que las cámaras de la transmisión internacional captaron el momento exacto en el que el alemán dice ‘wow’, después de la acción que tuvo 18 toques previos y una definición exquisita de Eze.

LA CARA DE KLOPP QUE NO LO PUEDE CREER: Crystal Palace la tocó ¡18 veces! y definió al arco, para firmar un GOLAZO descomunal ante Liverpool en Anfield.

Lee También

De hecho, Jéffereson Lerma, habitual convocado a la Selección Colombia, hizo parte de la jugada, sacando a su equipo desde el fondo, teniendo en cuenta que ahora oficia como uno de los centrales en la línea de tres que planeta el entrenador Oliver Glasner.

We lead at the break 🙌

🔴 0-1 🦅#CPFC | #LIVCRY pic.twitter.com/vRwD0GmAPR

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) April 14, 2024