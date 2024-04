Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

Duelo de colombianos, este domingo 14 de abril, en Anfield. Liverpool, con la presencia de Luis Díaz como titular, recibió a Crystal Palace, que contó con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma en su once inicialista. Razón por la que se ‘sacaron chispas’ en más de una acción. Prueba de ello fue lo ocurrido en el primer tiempo, sobre el minuto 24, que causó cierta polémica.

El marcador se abrió al 14′, por intermedio de Eberechi Eze, luego de una brillante acción colectiva del conjunto visitante. Así las cosas, los ‘reds’ fueron con toda en busca del empate y una de las incursiones ofensivas fue comandada por ‘Lucho’ a pura velocidad. En la marca estuvo el lateral derecho Daniel Muñoz, que no lo soltó en ningún momento y lo siguió.

(Vea también: Liverpool se avispó con Luis Díaz, ante rumores que lo ponían en Real Madrid; ¿renovará?)

Una vez el guajiro entró al área, cayó al suelo y reclamó penalti, de manera airada. El juez central determinó que no había sido nada y continuaron las acciones sin inconveniente. Eso sí, la petición de Luis Díaz no pasó desapercibida. En la otra cara de la moneda, el defensa ‘cafetero’ se fue, sin decir nada y no agrandó la situación. Fue un mano a mano intenso.

Vea la polémica jugada entre Luis Díaz y Daniel Muñoz, en Liverpool vs. Crystal Palace

Liverpool tuvo múltiples opciones de gol, incluyendo la que el arquero del Crystal Palacer le sacó a Luis Díaz, pero no pudo concretar el empate. El guajiro se fue reemplazado en el minuto 66.

Con este resultado, Liverpool se ubica tercer con 71 puntos y empatado con el Arsenal, que tiene un partido menos. Manchester City sigue siendo el líder momentáneamente.

¡UNA LOCURA EL GOLAZO QUE LE HIZO CRYSTAL PALACE AL LIVERPOOL! Armaron un jugada a puro toque y Eberechi Eze la terminó, para el 1-0 en Anfield. Sin desperdicio. 📺 Mirá la #Premier por #StarPlusLA pic.twitter.com/AtTi1JnM9M — SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2024

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.