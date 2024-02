Tras coronarse campeón de la Carabao Cup, el Liverpool tendrá un nuevo reto en el fútbol inglés, pero en esta oportunidad será por la FA Cup. El rival a vencer por la quinta ronda del certamen será el Southampton. Los ‘reds’ definió a su alineación titular, pero en esta no aparece como inicialista Luis Díaz.

Y es que en la antesala del juego de este miércoles, en la prensa inglesa referían que Díaz Marulanda no iba a ser de la partida en el equipo de Anfield Road, y esto se confirmó tras que la alineación del club fuese revelada en su cuenta oficial de ‘X’.

La titular de Liverpool vs. Southampton, por la FA Cup:

Here’s how we line up to face Southampton tonight 👊#EmiratesFACup | #LIVSOU

— Liverpool FC (@LFC) February 28, 2024