Liverpool vive un gran momento deportivo, dado que hace mucho tiempo no pierde, es líder de la Premier League, sigue en competencia en la FA Cup y en la Carabao Cup y ahora espera rival en los octavos de final de la Europa League.

(Ver también: “El más rápido”: compañero de Luis Díaz en Liverpool se deshizo en elogios para el guajiro)

Sin embargo, en este punto de la temporada, que es muy importante y vital, el técnico Jurgen Klopp tiene un dolor de cabeza y es con respecto a las lesiones, ya que si bien ya regresaron Salah y Robertson, ahora perdió a otros jugadores que son claves para el buen rendimiento del club.

De hecho, algunos de estos futbolistas son Diogo Jota y Curtis Jones, dos de los mejores jugadores de la campaña, quienes han anotado varios goles y le han dado unas variantes técnicas importantes al entrenador alemán que se irá al final de la temporada.

Lee También

Cuál es la lesión de Diogo Jota de Liverpool

En la rueda de prensa previa al compromiso contra el Luton, correspondiente a la jornada 26 de la Liga Inglesa, Klopp atendió a los medios de comunicación y dio una actualización, poco positiva, acerca de las lesiones de sus jugadores.

An injury update from Jürgen Klopp 🗣️ pic.twitter.com/BbYuyuWHUe — Liverpool FC (@LFC) February 20, 2024

“No estamos muy bien. Me gustaría decir que no tenemos problemas, pero tenemos unos cuantos. Alisson no está disponible por una lesión muscular. Luego tenemos la lesión de Jota en la rodilla, mientras que Jones tiene un ligamento del hueso dañado y tampoco jugará. Hay más casos, pero lidiaremos con ellos día a día. Esa es la situación, pero mientras tengamos once jugadores sobre el césped intentaremos ganar”, dijo Klopp.

Y agregó: “A Jota le costará meses recuperarse obviamente. Con Jones hay que esperar porque con las lesiones hay días importantes. Como el quinto día o el décimo, que es cuando juzgas la situación otra vez porque nadie reacciona de la misma manera. Depende del nivel de dolor que tengan, así es que no puedo dar un tiempo estimado aunque quisiera”.

De esta manera, Jurgen Klopp debe seguir acomodando a su equipo para mantener el buen momento deportivo, teniendo en cuenta que Luis Díaz, por ejemplo, ha tenido un nivel superlativo y por eso se ha convertido en una de las principales figuras del equipo.

(Ver también: Luis Díaz marcó golazo con Liverpool y casi no puede celebrar; terminó dentro del arco)

Cabe recordar que el compromiso frente al Luton será este miércoles 21 de febrero a partir de las 2:30 de la tarde, hora colombiana, en el estadio de Anfield Road.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.