Un día como hoy, pero hace dos años, Luis Díaz anotaba su primer gol vistiendo los colores del Liverpool, hecho que este lunes no dejaron pasar por alto en Inglaterra y es noticia en el entorno ‘red’.

Un 19 de febrero de 2022, los dirigidos por Jürgen Klopp, quien se va del Liverpool, enfrentaron a Norwich City por la Premier League, en un duelo lleno de goles y emociones por parte de ambos equipos. No obstante, al final del encuentro Liverpool fue quien se terminó llevando los tres puntos.

Aunque en partidos pasados Luis Díaz ya lo había intentado, no fue hasta aquel encuentro contra las ‘urracas’, que el colombiano abrió su cuenta goleadora con los ‘Reds’.

La primera anotación del juego la marcó Milot Rashica a los 48’, a favor del cuadro visitante. No obstante, Liverpool (que vendería a Salah) reaccionó y a los 64 Sadio Mané igualó el compromiso con un auténtico gol. Pero la cosa no quedó ahí, pues, con el ‘cafetero’ como protagonista, se venía la remontada.

A los 67 minutos de juego, Mohamed Salah selló la remontada, que sobre el final se terminaría de liquidar con Luis Díaz, quien se reportó con una ‘joya’ en el área rival, picando la pelota al guardameta del Norwich City, para anotar su primera anotación como ‘red’ y poner a festejar a un Anfield vestido totalmente de rojo.

Y justamente, con este hito como motivo de recordación, en el conjunto inglés no se hicieron esperar y, con una emotiva publicación, recordaron lo que fue aquel gol del guajiro. “El primero de Lucho con los ‘Reds’. Díaz abrió su cuenta contra Norwich”, citó Liverpool en su cuenta de ‘X’.

Lucho's first in Red 🤩

Diaz opened his account with a stunner against Norwich, #OnThisDay 2️⃣ years ago 💫 pic.twitter.com/8NyDLWwPBd

— Liverpool FC (@LFC) February 19, 2024